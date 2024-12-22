«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

كشف الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، عن أحد أخطر المكونات التي تتسلل إلى غذائنا اليومي وتدخل أجسامنا وأجسام أطفالنا دون أن نلاحظها، محذرًا من خطورتها البالغة.

وقال الدكتور جمال، في تحذير قاطع عبر صفحته الرسمية على "تيك توك": "لو ببلاش متشتريهاش"، في إشارة إلى ضرورة تجنب الأطعمة التي تحتوي على هذا المكون.

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

هذا المكون الخطير، الذي أصبح شائعًا في العديد من المنتجات الغذائية، هو الزيوت المهدرجة، حيث أصبحت الزيوت المهدرجة جزءًا أساسيًا من مكونات العديد من الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، ما يجعلها تشكل تهديدًا صحيًا حقيقيًا على المدى الطويل.

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

وأوضح الدكتور جمال أن الزيوت المهدرجة تتواجد بشكل رئيسي في العديد من الأطعمة التي يستهلكها الأفراد بشكل شائع، مثل صوص الفستق، الجبن السايح، المخبوزات المغلفة، الحلويات الرخيصة، بالإضافة إلى الأطعمة المقلية التي انتشرت بشكل كبير في مختلف الأماكن، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في الأنظمة الغذائية للكثيرين.

وأكد الدكتور كريم جمال أن استهلاك هذه الزيوت المهدرجة يمثل خطرًا صحيًا بالغًا، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الزيوت المهدرجة يزيد من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%. كما أنها تساهم بشكل رئيسي في الإصابة بالجلطات الدموية والأزمات القلبية، مما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ولكن المخاطر لا تتوقف هنا، بل تمتد لتشمل تأثيرًا سلبيًا على نمو الأطفال، حيث تؤثر هذه الزيوت على تحصيلهم الدراسي وقدرتهم على التركيز، ما يجعلها تهديدًا حقيقيًا على الأجيال القادمة.

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

ونصح الدكتور جمال، بخطوات للتقليل من مخاطر هذه الزيوت ،وشدد على المستهلكين بضرورة قراءة ملصقات الحقائق الغذائية بعناية عند شراء أي منتج غذائي.

وأوضح أنه إذا كان المنتج يحتوي على عبارات مثل "دهون محولة"، "دهون نباتية"، أو "أنالوج الجبنة"، فهذا يعني أنه يحتوي على زيوت مهدرجة ويجب تجنب شرائه.

وأضاف أنه يُفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصلصات أو الحلويات الرخيصة، حيث إن هذه الأطعمة تكون غالبًا مليئة بهذه الزيوت الضارة.

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

هذا التحذير يأتي في وقت يزداد فيه استهلاك الأطعمة السريعة والمصنعة بشكل كبير، ما يزيد من الحاجة إلى زيادة الوعي الصحي بين الأفراد.

لذا، يجب أن نكون حذرين عند اختيار الأطعمة التي نتناولها، والحرص على تجنب الأطعمة التي تحتوي على مكونات قد تهدد صحتنا على المدى الطويل.