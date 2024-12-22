مشهد مذهل.. تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الأوضاع في تركيا، حيث تجمد جزئي لبحيرة في فان يخلق لوحة طبيعية خلابة، وذلك تحت تأثير الظروف الشتوية القاسية.

وتجمد مجرى دليكاي في منتزه بيرل موليت الطبيعي، الواقع في منطقة إرشيس في فان التركية، بشكل جزئي، ليشكل مشهدًا طبيعيًا استثنائيًا جذب انتباه الزوار والمصورين على حد سواء.

ويُعتبر هذا المجرى المائي مسارًا هامًا لأسماك الموليت اللؤلؤي، التي تهاجر سنويًا من بحيرة فان إلى المياه العذبة للتكاثر بين منتصف أبريل ومنتصف يوليو.

وأثناء تجمد المياه، التقطت عدسات الكاميرات صورًا لطائر الديبير النادر، الذي يُعرف بقدرته الفائقة على تغطية ريشه بطبقة مقاومة للماء باستخدام الزيت الذي يفرزه من غدده في منطقة العصعص. هذا الطائر كان يراقب المناظر الطبيعية على سطح المجرى المتجمد، مضافًا بذلك لمسة من التميز للمنطقة.



ويواصل منتزه بيرل موليت الطبيعي جذب الزوار، مقدّمًا مناظر خلابة من الشلالات المذهلة والأشجار العارية التي تتناثر في مختلف أنحاء المكان، ما يجعل من المكان وجهة سياحية مثالية لجميع محبي الطبيعة.







