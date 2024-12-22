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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. بروتون جين 2 بـ 350 ألف جنيه

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
إبراهيم القادري
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يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان سوق السيارات تواجد به جميع فئات الطرازات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تساعد المواطنين علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2007 ، وتنتمي جين 2  لفئة السيارات السيدان .

بروتون جين 2 موديل 2007

- مواصفات بروتون جين 2 موديل 2007 الخارجية

بروتون جين 2 موديل 2007

تظهر سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحة زجاج خلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

- محرك بروتون جين 2 موديل 2007

بروتون جين 2 موديل 2007

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 قوتها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلي 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات بروتون جين 2 موديل 2007 الداخلية

بروتون جين 2 موديل 2007

زودت مقصورة سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها مخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي للتخزين، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي .

- سعر بروتون جين 2 موديل 2007

بروتون جين 2 موديل 2007

تتوافر سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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