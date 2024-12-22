"يوبيل الرجاء".. رياضة صوم الميلاد بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقامت الرعية، فعاليات رياضة صوم الميلاد، يومي العشرين، والحادي والعشرين من الشهر الجاري.

بدأ اليوم الأول بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص يوسف بشرى، راعي كنيسة القديسة هيلانة، بشبرا، بمشاركة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى الأب يوسف عظة الذبيحة الإلهية حول "الاستعداد للميلاد".

تضمن اليوم الأول أيضًا رتبة التوبة، وممارسة سر المصالحة. قام بتنظيم رتبة التوبة اجتماعي الأسرة، ونبع الحب لفرح وعطاء.

وبدأ اليوم الثاني من رياضة صوم الميلاد برفع بخور عشية، ثم ألقى الأب جورج تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "يوبيل الرجاء"، كما تمت تلاوة عدد من المدائح المريمية، بالإضافة إلى الترانيم المتنوعة، التي قدمها كورال "سيدة البشارة".