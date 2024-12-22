موعد مباراة ريال مدريد أمام إشبلية في الدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم نظيره إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأتي هذه المباراة في وقت حاسم للفريق الملكي الذي يسعى إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على لقب الليغا.

موعد المباراة:

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة (السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية).

القنوات الناقلة:

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 3، حيث سيتولى المعلق الرياضي الشهير عامر الخوذيري مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

أهمية المباراة:

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين. فـريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، يسعى إلى تحقيق الفوز للتقرب من المتصدرين وتعزيز آماله في المنافسة على اللقب. أما إشبيلية، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للصعود في جدول الترتيب وتحسين موقعه.

الوضع الحالي للفريقين: