مفاجأة.. القيمة التسويقية لـ عمر مرموش تتخطى محمد صلاح

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن مفاجأة بشأن اللاعبين العالميين محمد صلاح وعمر مرموش.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “مفاجأة مدوية القيمة التسويقية لـ عمر مرموش تتخطى محمد صلاح”.

وتابع: “مرموش يصبح أغلى لاعب عربي بقيمة 60 مليون يورو بالتساوي مع المغربي أشرف حكيمي صاحب نفس القيمة، وصلاح يتراجع للمركز الثالث بقيمة 55 مليون يورو، قيمة مرموش قفزت من 40 مليون يورو في أكتوبر الماضي الى 60 مليون في 3 شهور فقط !!”.

تقام مساء اليوم الأحد مواجهة نارية بين فريقَي توتنهام هوتسبير وليفربول على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلات متوقعة

من المتوقع أن يشهد تشكيل توتنهام تواجد النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، بينما يتصدر تشكيل ليفربول النجم المصري محمد صلاح.