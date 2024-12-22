صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتوتنهام

يشهد ملعب توتنهام هوتسبير اليوم مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الإنجليزية، ليفربول وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد هذا اللقاء محاولة من النجم المصري محمد صلاح لتحطيم العديد من الأرقام القياسية.

صلاح على أعتاب التاريخ:

الهدف رقم 228: في حال تمكن صلاح من هز شباك توتنهام، سيعادل رقم أسطورة ليفربول بيلي ليدل كرابع أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 228 هدفًا.

في حال تمكن صلاح من هز شباك توتنهام، سيعادل رقم أسطورة ليفربول بيلي ليدل كرابع أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 228 هدفًا. الهداف التاريخي لمواجهات توتنهام: تسجيل محمد صلاح لهدف في مباراة اليوم، سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام متفوقًا على هاري كين برصيد 10 أهداف.

تسجيل محمد صلاح لهدف في مباراة اليوم، سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام متفوقًا على هاري كين برصيد 10 أهداف. إنجاز تاريخي جديد: إذا صنع صلاح هدفًا، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويصنع مثلهم قبل فترة أعياد الميلاد.

أرقام قياسية في المتناول:

تُعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحًا على تألق صلاح واستمراريته في تقديم مستويات عالية مع ليفربول. ويسعى النجم المصري إلى مواصلة تألقه وقيادة فريقه لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

أهمية المباراة:

تكتسب مباراة ليفربول وتوتنهام أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى ليفربول إلى مواصلة الضغط على المتصدرين، بينما يتطلع توتنهام لتحسين موقعه في جدول الترتيب.