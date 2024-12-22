محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من منظومة الأمن الجديدة والبوابات بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصه ،وأكد على مدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة بسرعة الانتهاء من تركيب منظومة الأمن الجديدة والبوابات وزيادة عدد أفراد الأمن وحسن توزيع النوبتجيات لضمان توفير الأمن للمنطقة على مدار الساعة حفاظا على ممتلكات المنطقة والعاملين فيها والمترددين عليها.

وتفقد المحافظ مكتب خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية واستمع إلى المترددين الذين أبدوا رضاهم عن الأداء ،وشدد على ضرورة الاستمرار في سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وانهاء إجراءاتهم ،وكلف مدير المنطقة بعقد اجتماع مع أصحاب المصانع والشركات ومناقشة أية معوقات وعرض تقرير تفصيلي لوضع الحلول العاجلة وإزالة أية عقبات.

كما كلف محافظ الدقهلية مدير المنطقة بالتنسيق مع شركة النظافة وزيادة عدد العمال وتنظيم عمل النباشين ودمجهم في منظومة النظافة بالمنطقة ،والتنسيق مع إدارة المخلفات المتكاملة بالمحافظة لإطلاق مزيد من الحملات ورفع أي تجمعات وتراكمات بالمنطقة،كما كلفه بإعداد قاعدة بيانات مكتوبة إلكترونية يتابع من خلالها كل الاوضاع في المنطقة مع مراجعة أوراق ومستندات وإجراءات القطع المطروحة للاستثمار.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية إقامة مول تجاري بالمنطقة لخدمة المشروعات وعرض مختلف منتجات المصانع ،كما أشار إلى إقامة منطقة خدمات لوجستية بالمنطقة لخدمة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة واتاحة المجال لخلق مشروعات جديدة،وانه بالتنسيق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية يتم انشاء قاعدة بيانات موحدة لسرعة تبادل المعلومات بين المنطقة والهيئة.

وتفقد أحد مصانع إنتاج الأجبان بالمنطقة وتابع عمل خطوط الإنتاج مؤكدا دعمه الكامل لجميع المشروعات بالمنطقة ،وأن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من منتجات مصانع المنطقة وتشجيعها على التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد،والسعي نحو تعميم أسلوب من المنتج للمستهلك.