"مشروعات النواب" تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم

تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اليوم زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر ، حيث تلتقي غدا محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ، علي أن تقوم خلال جولتها بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيارة المجمع الصناعي بمدينة الغردقة .



وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم لافتا أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لإنجاحه.

وأشار" مرعي" أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ، يضم عدد من المميزات والحوافز لأصحاب تلك المشروعات وتيسيرات كبيرة تساهم في دمج الإقتصاد الغير رسمي في الأقتصاد الرسمي .



ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ود. هاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير امين سر اللجنة ، والنواب د. غادة الضبع ود. مني عبد الله ، ومصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشوري من مراسم المجلس