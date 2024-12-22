ضبط 18 طن مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالدقهلية

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى بالدقهلية، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركزى نبروه ودكرنس للتأكد من سلامةالمعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة ، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحيةاللازمة .

أسفرت الحملة فى نبروه عن ضبط 30 ما يزيد عن 18 طناً من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من بينها عدد 107 صفيحة جين أبيض علاوة على 17 طن ملح منها 10 أطنان جرى تخزينها بمكان غير مستوفى للشروط ومعرض للقوارض والحشرات.

واضاف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أيضاً عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز دكرنس حيث تم ضبط 1500كجم شراب جلوكوز و45 صفيحه جبنه بيضاء بإجمالى وزن 450 كجم للشك فى الصلاحيه للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية انه تم تحرير محاضر ضبط و سحب عينات من جميع المضبوطات و إرسالها للفحص بالمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه

