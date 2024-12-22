فستان شفاف .. مايا دياب ترد على منتقدي اطلالتها في الموريكس دور

ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مُنتقدي إطلالتها في الموريكس دور، وظهورها بفستان شفاف، مشيرة إلى أن الفستان كان تصميمه قبل دخول فصل الشتاء.

وقالت مايا دياب خلال لقائها مع “عرب وود”: الفستان كان جاهزا للموريكس عندما كان الحفل سيقام في شهر سبتمبر، وعندما انتقل موعد الحفل لليوم أنا نسيت أننا في الشتاء والآن تذكرت.

مايا دياب ترد على مُنتقديها

وكانت قد أكدت مايا أنها لم تسير عكس التيار، وقالت مازحة: “أنا التيار”، وأضافت مايا أن الجمهور لا يرى إلا شخصيتها الظاهرية، ووصفتها بـ”القوية والجميلة والمخيفة”، وعن نظرتها لنفسها علقت قائلة: “أنا بعتبر جرأتي هي حقيقتي”، ولفتت مايا أن الجميع لابد أن يعلم أن الزواج يعد من أصعب من المؤسسات التي يمكن أن يدخلها شريكين بالحياة على حد تعبيرها.



وأضافت مايا دياب أنها ظلت طوال حياتها ترفض الرد على سؤال إذا كانت متزوجة أم مطلقة، وأرجعت السبب في ذلك لمحاولتها الحفاظ على حب العائلة لابنتها، وأشارت إلى أنها ليس لديها أي قيود على علاقة ابنتها بأبيها، لافتة أنها كانت تحبه في يوم من الأيام، ولازالت أيضًا، وصرحت مايا أنها ترفض كلمة مطلقة كثيرًا.

وبسؤالها عن حملات التنمر التي تتعرض لها نتيجة عمليات التجميل قالت: “ما بيهمني.. لا أضايق أبدًا”، وأكدت أن هناك مرحلة سيئة في حياتها، ولكنها ترفض الحديث عنها، لأن الحديث سيذكرا بما تعرضت له.

وتابعت مايا دياب أنها كانت تعمل منذ أن كانت في عمر الـ13، لافتة أنها تعمل بجانب دراستها في الوقت التي كانت يجب أن تستمتع بحياتها فيه، وأكدت أن حياتها العملية اتخذت حيزًا كبيرًا منذ طفولتها، مشيرة إلى أن الشغل منذ الصغر يفقد الطفولة براءتها، وأنها تحاول تعويض طفولتها التي فقدتها في ابنتها.



واستكملت مايا دياب أن المرأة ببلدها لبنان لم تحصل على حقوقها، لافتة أنها مناصرة بشكل كبير للمرأة، وأنها تلاحظ تقدم المرأة في جميع المجالات بمعظم الدول العربية، فيما عدا لبنان وقالت: “متأخرين جدًا في حقوقها المدنية وكل الحقوق”.