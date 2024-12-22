وسيم السيسي: الجيش المصري عقدة لدولة الاحتلال.. فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الجيش المصري يمثل عقدة لدولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،: الجندي المصري مرعب وأسد لا يهاب الموت، ومصر شاركت بـ 1.1 مليون جندي في الحرب العالمية الأولى مات منهم 600 ألف ومقابرهم في عواصم الدول الأوروبية".

وأشار: "مصر أعطت ذريعة للعدوان الثلاثي 1956 حينما قامت بتأميم قناة السويس ما دفع بالدول الثلاث فرنسا وإنجلترا وإسرائيل للهجوم على مصر".

وأوضح: "الأمر تكرر في حرب 1967 بغلق خليج العقبة، وغلق خليج العقبة يعني خنق إسرائيل ولم تكن مصر مستعدة للحرب.

واسترسل الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن ما حدث في 1967 سطو وليس حرب، لأن الأخيرة تكون متكافئة شيء مقابل شيء.