دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي في شباك بلوزداد

نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى فريق شباب بلوزداد الجزائري لتصبح النتيجة 3-1، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز الشحات الهدف في الدقيقة 56 بعد متابعة لتسديدة وسام أبو علي التي ارتدت من الحارس الجزائري ليضعها في المرمى معلنا تقدم الأهلي بالنتيجة 3-1.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بعد خطأ تحصل عليه إمام عاشور في الدقيقة 52.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح أيمن محبوص في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق شباب بلوزداد في مرمى النادي الأهلي، في الدقيقة 21 من تسديدة غالطت محمد الشناوي حارس الأهلي لتعلن عن تقدم الفريق الجزائري، وفي الدقيقة 45+3 نجح وسام أبو علي في معادلة النتيجة للنادي الأهلي.

تشكيل الأهلي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.