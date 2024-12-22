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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

ريال مدريد يهزم إشبيلية 4\2 في الدوري الإسباني

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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نجح ريال مدريد في الفوز على  إشبيلية  4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي ورودريجو وابراهيم دياز في الدقائق 9 و19 و33 و52، وسجل هدفي إشبيلية كل من إسحاق روميرو بيرنال ودودي لوكيباكيو في الدقيقتين 34 و84.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 40 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد إشبيلية عن النقطة 22 بالمركز الـ 12.

تشكيل ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق إشبيلية، المحدد لها الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية فى المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، كامافينجا.

الوسط: فالفيردي، سيبايوس ، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

ودخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد تتويجه مساء الأربعاء الماضي بلقب كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال"، للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وافتقد الفريق الملكي لخدمات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة الفريق الأندلسي بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الحالي في مباراة رايو فاييكانو الماضية التي انتهت بالتعادل 3 - 3.

الدوري الإسباني ريال مدريد إشبيلية

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