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قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية
قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية
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أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة رفع المستندات الخاصة بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https: //shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، للمواطنين الذين اشتروا كراسة شروط الإسكان الاجتماعي وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

سكن لكل المصريين 5 

مي عبد الحميد، قالت في بيان الأحد، إن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط، أو سداد مقدم جدية الحجز، إذ أظهرت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد، أن هناك هدوءًا واستقرارًا، ما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط أو تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.

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قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية
قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

وأفادت بأن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زالت نسبة منها متوافرة من دون تطبيق نظام الأولوية، بسبب حجم الإقبال عليها، إذ لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتى تاريخه.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت "مي" أن هذه الوحدات نُفذت في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي، بأسعار مخفَّضة ومن دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.

وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات توجد في: "أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود، بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر (المنطقة الصناعية، والمراغة (أقصاص- السمارنة الغريزات-الغريزات)، والمطاهرة، والمنيا (المطاهرة- والوقف)، وبني مزارج (أبطوجة- أبو جرج)، وجزر القطوري - العياط، وكذلك في مدن جهينة (كوم الجرون - نجح الحويج - نجح حميد)، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وسوهاج (نجع النجار- نجع تمام)، وشدموه، وطهطا (الحريدية البحرية - الشيخ رحومة)، وغرب قنا، وفاقوس الصالحية، وقوص (العقب- العليقات)، وكوم إمبو، ومركز السادات (بديل الدير - الخطاطبة - الصوامع - الأخماس)، ومنفلوط (الحما - العتامنة)، ومنوف – بهواش". 

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية
قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

كما أشارت مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان “سكن لكل المصريين 5” سيطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.

وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.

ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية:

تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/ الأرمل ويعول، ثم المطلقة/ المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول)، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإقبال على إعلان “سكن لكل المصريين 5” يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.

وذكرت مي عبد الحميد، أن الصندوق رفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https: //shmff.gov.eg/ المخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، إذ سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية
قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

وتابعت أنه يمكن معرفة مزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك” من خلال الرابط التالي: “http://www.facebook.com/shmffeg”، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https: //www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https: //www.threads.net/@shmffeg، والموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https: //cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، والقناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط: https: //www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

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