شعبة الأدوية: أي منتج طبي يجب أن يكون مدعوما بأبحاث علمية موثوقة

صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، بأن مرهم الحروق الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي في تركيبته الأساسية على زيت السمسم، وهو منتج إماراتي مُسجل كبراءة اختراع.

وأوضح أن هذا المرهم مخصص للاستخدام في حالات الحروق وقرح الفراش فقط، ولم تثبت أي أبحاث علمية فاعليته في التفتيح أو الترطيب.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على قناة "TEN"، أن الزيادة الأخيرة في سعر المرهم تعود إلى ارتفاع سعر الدولار، وليس بسبب الضجة التي أثيرت حوله على السوشيال ميديا.

وحذر من الانجراف وراء الترشيحات غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مثل الوصفات والكريمات غير المعتمدة، والتي قد تُلحق الضرر بالمستخدمين.

كما أكد أن أي منتج طبي يجب أن يكون مدعومًا بأبحاث علمية موثوقة تثبت فاعليته.

واختتم قائلاً: "يمكن استخدام المرهم بكميات بسيطة دون ضرر، لكنه لا يغني عن استشارة الطبيب أو الصيدلي لضمان الاستخدام الصحيح".