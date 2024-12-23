مدير المعمل المركزي: الزراعة العضوية توفر غذاء صحيا وتحمي الموارد الطبيعية

أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تمثل نظامًا بيئيًا شاملاً يهدف إلى حماية التربة والبيئة من التلوث، مع التركيز على استدامة الموارد الزراعية من خلال التداخل الطبيعي بين التربة والبيئة المحيطة.

وأوضح عبدالخالق، خلال مشاركته في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن وزارة الزراعة أصدرت توجيهات لرصد الملوثات الكيميائية الناتجة عن استخدام المبيدات والأسمدة المعدنية، تمهيدًا لتطوير حلول مستدامة تدعم الزراعة العضوية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز دور الزراعة العضوية كبديل صديق للبيئة، يوفر منتجات زراعية آمنة وصحية.

وأضاف أن هذه الجهود توجت بصدور قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة وتشجيع المزارعين على تبنيها.