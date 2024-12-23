اليوم.. أبطال فيلم آخر الخط يحتفلون بالعرض الخاص

يحتفل اليوم صناع فيلم آخر الخط بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.



فيلم آخر الخط بطولة الفيلم بطولة بسمة وبشرى ومحمد القس ومحمد على رزق ومحمد جمال قلبظ ووئام مجدي والفيلم من تأليف وإخراج محمد السعدني

ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم على إحدى المنصات الرقمية ابتداء من الأسبوع المقبل.تعاون سابق

يُذكر أن بشرى وبسمة اجتمعتا مؤخرًا في فيلم “أولاد حريم كريم”، إلى جانب مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم وخالد سرحان، بمشاركة مجموعة من الأسماء الشابة.

الفيلم، الذي أخرجه علي إدريس وكتبته زينب عزيز، تناول قضايا الزواج والمشكلات الاجتماعية في إطار رومانسي لايت.



تعيش الفنانة بشرى حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة ونجاح دورها في مسلسل "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي.

لذا قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة بسام عبدالنبي تكريم الفنانة "بشرى" الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناء على استفتاء الجمهور الذي أختارها "النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا" في المجتمع المصري والعربي.

كما أن "بشرى" طرحت منذ فترة قصيرة آخر أعمالها الغنائية بيني وبينك كلمة.

من ناحية أخرى تعود "بشرى" إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" وهو من إخراج محمد سامي.