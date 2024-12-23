أمير هشام: يجب تدارك الأمور بين جمهور الأهلي واللاعبين قبل مواجهة المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة تحفز واضحة من جانب جمهور الأهلي ضد اللاعبين في لقاء المصري، متمنيًا اغلاق الملف سريعا من جانب إدارة النادي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "لابد أن يكون هناك بيان أو قرار أو عقوبة من جانب إدارة النادي الأهلي، ويتبعها اعتذار رسمي من الجهاز الفني واللاعبين لجماهيرهم، والذين يحرصون على دعم ومساندة الفريق".

وأضاف: "لابد أن يتقبل الجمهور ذلك، ويتم مساندة اللاعبين بشكل جيد وتحفيزهم بشكل قوي خلال المباريات المقبلة".

وأكمل: "أتمنى أن يتم تدارك الأمور بين الأهلي والجماهير، وأن يتقبلوا كافة القرارات أو التصريحات، وان يتم استقبال الفريق بشكل جيد في الاسكندرية، ويتم اعلاء مصلحة النادي".