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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

خالد جاد الله: جمهور الأهلي عظيم ويشجع بلا مقابل

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر
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أكد خالد جاد الله، لاعب النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بدأ مباراة شباب بلوزداد بتشكيل خاطئ.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كبيرة والأهداف جميلة، ووسام أبوعلي من المهاجمين الذين يجيديون تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وتابع:" أداء الأهلي في الشوط الثاني جيد، وهدف بيرسي تاو جميل يؤكد أنه لاعب كبير، ومهاري، وهدف إمام عاشور، من أول ما استلم الكرة تأكدت أنه سيجل، وهو ما يؤكد أن اللاعب عندم يأخذ القرار الصح وينفذه بأسلوب فني يظهر بهذا الشكل".

وأكمل:" تشكيل الأهلي خاطئ أمام شباب بلوزداد، وعدل في التشكيل بالشوط الثاني، بخروج خالد عبدالفتاح وتواجد أكرم في الجبهة اليمنى، وكان من المفترض أن يبدأ المباراة بهذا، ويحيى عطية الله، ليس له تواجد  هجومي في المباراة، وهناك فرق كبير بينه وبين علي معلول".

وأردف:" خالد عبدالفتاح، قدم أداء ضعيف في المباراة، وهو متأثر بضربة الترجيح التي أهدرها أمام باتشوكا، بجانب تعرضه للهجوم من الجماهير قبل المباراة، وهناك لاعبين لا تتحمل ضغط الجمهور".
وعن جمهور الأهلي قال:" جمهور الأهلي العظيم الوفي، هو من يحب النادي ولم يحصل على شئ من النادي ونحن جميعا لعبنا في النادي واستفادنا من النادي ماديًا ومعنويًا، والجمهور هو اللاعب رقم واحد، وهو يحب النادي بلا مقابل".

واستطرد: "جمهور الأهلي له الفضل في الرعاة التي تدفع المقابل المادي، وهي تمنح قوة للكيان والمسئولين واللاعبين، وبدون الجمهور النادي يفقد 70 أو 80%، وعندما مثال مثل بيراميدز، بدون جمهور ولم يحقق سوى بطولة وحيده بعد فترة".

وواصل: "لم يعجبني المشهد عقب المباراة، وعدم ذهاب اللاعبين للاحتفال مع الجمهور، ومن حق الجمهور أن يعاتب اللاعبين، ومن الممكن أنه أخطئ في اسلوب التعبير، ولكن على اللاعبين أن تتقبل هذا، لأن الجمهور هو دائما ما يشجع  اللاعبين ويرفعهم للسما".

وأكمل: "الجمهور ليس السبب في أداء الفريق الشوط الأول، ومن رفض احتفال اللاعبين مع الجمهور لا يملك خبرة وهو بيقبض من أجل اسعاد الجماهير".

وعن أشرف داري قال: "هو لاعب جيد ويحتاج للعب باستمرار، وأي لاعب يبعد عن الملعب يبتعد عن مستواه مثل رضا سليم، لأن البعد عن الملعب وتعرضه للعديد من المواقف تجعله يكتسب مهاراة وخبرة".

وزاد: "تغيير حسين الشحات ومشاركة كريم الدبيس، تغييره محفوظة كان يجريها كولر مع علي معلول، لانه عنده مهارة ويجيد في الأدوار الهجومية، ولكنها لا تنفع مع يحيى عطية الله".

وواصل: "كريم الدبيس، يحتاج للمشاركة في المباريات وسيكون لاعب مميز وعنده امكانيات كبيرة ويحتاج للثقة والمشاركة وسيكون مكسب للنادي، ومعظم الأجانب يخشون المخطارة ومشاركة لاعبين ناشئين".

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