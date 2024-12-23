خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق.. وأمين عمر لم يخطئ في مباراة سيراميكا

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن التونسي صادق السالمي، أدار مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بشكل جيد.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تحليل أداء الحكام هو تثقيفي للحكام، ولا يحدث إثارة للجماهير أو التعصب ولا يحدث أي تجاوز أو الإساءة لأحد، وأرجو من هيئة الإعلام مراجعة قرار إلغاء الفقرات التحكيمية".

وتابع:" مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كانت سهلة على صادق السالمي، وهو حكم كبير ومن حكام النخبة وكان متواجد في أمم إفريقيا الأخيرة، ولم يواجه أي مشكلة في إدارة المباراة".

وأكمل: "ارتكاب حكام الراية أخطاء في المباريات، تكون هناك عقوبات عليهم وتقليل في درجاتهم، وأنا أرى أن قرار الحكم يجب ان يكون في الملعب ولا يعتمد على تقنية الفار، والتقنية الجديدة في حالة عدم استخدامها بشكل جيد تقتل متعة كرة القدم".

عن أداء أمين عمر في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا قال:" قرارات أمين عمر جيدة، وهناك صورة متداولة لجذب قميصه مع دونجا، من الوارد أنه لم يشعر بها وهو بيجري، ولو شعر بها كان سيكون هناك قرار، وهو حكم دولي كبير ومرشح لكأس العالم".

وأردف: "كل نادي مطالب بالحفاظ على حقوقه بالطريقة التي يراها ولكن أمين عمر لم يخطئ أو يؤثر على نتيجة المباراة حتى يخرج الزمالك بيانًا بهذا الشكل".