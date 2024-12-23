أحمد بلال: زيزو لا يستحق الأرقام المعروضه عليه

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق الحصول على المقابل المادي الكبير المعروض عليه لتجديد عقده.

وقال بلال ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بيان نادي الزمالك المقصود به الأهلي، رغم أنه كان من المفترض أن يصدر سيراميكا كليوباترا البيان بعد تعرضه لأخطاء من الحكام في المباراة".

وتابع: "زيزو لاعب جيد ولكن لا يستحق الحصول على الأرقام المتداولة في الإعلام، وما هي حجم إفادة الزمالك من زيزو، هل توج الفريق بدوري الأبطال؟ أو الدوري المصري؟..".

وأوضح أن زيزو يجب أن يحسم أمره مع الزمالك، ويكون صريح، وقيمة العقود يجب أن تكون بحجم إنجازات اللاعب مع الفريق والبطولات التي يساهم في تحقيقها.