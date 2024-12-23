أحمد بلال: الأهلي بيحب السداسيات

أكد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بدأ مباراة شباب بلوزداد أمس بتشكل خاطئ.

وقال بلال ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الأهلي بيحب السداسيات ومباراة اليوم عادت بي 23 سنة سابقة".

وتابع: "أحيانًا تغيير يقلب موازين المباراة، وهو ما حدث في تغيير خالد عبدالفتاح، وفرق في أداء واستحواذ الفريق والتحولات من الدفاع للهجوم".

وأكمل: "لا يوجد فريق في العالم قادر على تحقيق المكسب بتواجد 3 لاعبين في وسط الملعب مثل أكرم توفيق ومروان عطية وعمرو السولية، وعدم تواجد لاعب قادر على نقل الفريق من الدفاع للهجوم".