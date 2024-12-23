استدعاء سيارة تسلا سايبرترك للمرة السابعة

تواجه تسلا استدعاءً واسع النطاق يشمل 694,304 مركبة من طرازات متعددة، بما في ذلك سيارة سايبتراك 2024 وModel 3 وModel Y.

يتعلق الخلل بمشكلة في نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) حيث لا يبقى ضوء التحذير مضاءً عند انخفاض ضغط الإطارات بعد إيقاف وتشغيل السيارة.

يعد هذا الانتهاك مخالفة لمعيار السلامة الفيدرالي FMVSS رقم 138، الذي يتطلب استمرار عرض التحذير حتى حل المشكلة.

تفاصيل الاستدعاء والمخاطر المرتبطة

الأسباب: تحديث برمجي أدى إلى إعادة ضبط ضوء تحذير TPMS بشكل غير متوقع.

المخاطر: القيادة بإطارات منخفضة الضغط قد تزيد من خطر وقوع الحوادث.

الإحصائيات: تلقت تسلا 76 مطالبة ضمان متعلقة بالخلل، لكنها لم تبلغ عن أي حوادث أو إصابات.

الإصلاح والإجراءات المستقبلية

أصدرت تسلا تحديثًا برمجيًا لاسلكيًا (OTA) في نوفمبر 2024 لتصحيح الخلل.

سيتم إعلام جميع مالكي السيارات المتأثرة برسائل رسمية بحلول 15 فبراير 2025.

لا يتطلب التحديث زيارة مراكز الصيانة، ما يجعل العملية مريحة للمستهلكين.

سجل الاستدعاءات لـ Cybertruck

منذ بدء تسليم Cybertruck، واجهت السيارة سبعة استدعاءات شملت مشكلات متنوعة، مثل:

فقدان طاقة القيادة: تطلب استبدال عاكسات كهربائية.

تعطل مساحات الزجاج الأمامي.

مشكلات في دواسة التسارع وانحصارها بقطع الزخرفة.

تأخير عرض كاميرات الرؤية الخلفية.

أهمية التزام تسلا بمعايير السلامة

يشدد الاستدعاء الأخير على أهمية التزام Tesla بمعايير السلامة الفيدرالية لتحسين تجربة القيادة وضمان سلامة الركاب.

ومع توسع الشركة في تقديم سيارات مبتكرة، تظل التحديات التقنية أمرًا يجب معالجته بسرعة لضمان رضا العملاء واستمرار الثقة في منتجاتها.

تُظهر عمليات الاستدعاء المتكررة أهمية التركيز على الجودة أثناء التصنيع والتطوير البرمجي.

ورغم هذه التحديات، فإن تسلا تستمر في الابتكار وتقديم حلول رقمية متقدمة لمعالجة مشكلات العملاء بشكل سريع.