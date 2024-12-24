قصير جدا.. مايا دياب بإطلالة الطاووس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور إطلالتها الثانية في حفل "الموريكس دور"، الذي أقيم مساء السبت في لبنان.

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعًا بإطلالتها في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2024، الذي أُقيم في بيروت.

ارتدت مايا دياب فستانًا ضيق ولامع المزود بالريش من الظهر والذي وصف بتصميم يشبه إلى حد كبير ذيل الطاووس، باللون الأبيض وقصة قصيرة.

وأوضحت مايا دياب في تصريح تليفزيوني أن الفستان كان مُعدًا لارتدائه في سبتمبر، الموعد الأصلي للحفل، لكنها نسيت تعديل الإطلالة بعد تأجيله إلى ديسمبر، قائلة: "نسيت أننا في الشتاء والآن تذكرت".

خلال الحفل، حصلت مايا دياب على جائزة نجمة البوب اللبنانية لعام 2024، وقدمت عرضًا استعراضيًا على المسرح. شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن من لبنان ومصر والوطن العربي، من بينهم إلهام شاهين، صفية العمري، مي عمر، والمخرج محمد سامي.

تجدر الإشارة إلى أن إطلالة مايا دياب لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بجرأتها وأناقتها، بينما انتقد آخرون اختيارها لفستان صيفي في فصل الشتاء.

ومن ضمن الحضور النجوم إلهام شاهين وصفية العمري ومي عمر والمخرج محمد سامي وماجي بو غصن وباميلا الكيك، وقدمته الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة.

وحصلت الفنانة صفية العمري على تكريم خاص كسفيرة للسلام، وتذكرت موقفها عندما كانت سفيرة لدى الأمم المتحدة عام 2006، عندما تنحت عن منصبها احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

كذلك حصلت إلهام شاهين على تكريم خاص كسفيرة للسلام، وحصلت الفنانة مي عمر على جائزة التميز لممثلة مصرية عربية عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" وأهدت جائزتها للنجم عادل إمام.

لمشاهدة الفستان وتصميمة شاهد مايا دياب على السجادة الحمراء خلال الحفل، يمكنكم مشاهدة الصور التالية: