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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الغندور: الأهلي مش محتاج أي صفقة غير رأس حربة

الغندور
الغندور
ميرنا محمود
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كشف الإعلامي خالد الغندور عما يحتاجه النادي الأهلي من صفقات الفترة المقبلة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: النادي الأهلي مش محتاج أي صفقة غير رأس حربة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

الغندور تصريحات الغندور الأهلي صفقات الاهلي

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