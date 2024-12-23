بابا نويل وعربات أعياد الميلاد.. شرم الشيخ تتزين للاحتفال بالكريسماس

تزينت منتجعات وفنادق شرم الشيخ في موسم الكريسماس وقبل أعياد راس السنة الميلادية حيث ملأت المجسمات المضيئة لبابا نويل وعربات أعياد الميلاد شوارع شرم الشيخ والمناطق السياحية والميادين وأمام الفنادق والمنتجعات السياحية و البازارات والمطاعم.

ورصدت كاميرا موقع " صدى البلد " الإخباري مظاهر الكريسماس من أضواء وأنوار ومجسمات بابا نويل وعربات أعياد الميلاد العملاقة.

وتشهد فنادق ومنتجعات شرم الشيخ اقبال كبير من السياح من مختلف الجنسيات والمصريين والعرب و ارتفعت نسبة الاشغالات و الحجوزات السياحية للتعدي نسبة 80 ٪ هذه النسبة التي لم تشهدها شرم الشيخ من فترة طويلة .

وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إن الرحلة للسائح الاجنبي لعطلة راس السنة تعدت الـ 2000يورو والمصريين تبدأ أسعارها من 100دولار، مشيرا إلي أنه رغم الأحداث التي تمر بها المنطقة والشرق الأوسط ولكن حجم الاشغالات افضل هذا العام .

واضافت شيرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ ان حجم الاشغالات كبير خلال الكريسماس مشيرة إلي أن الغرفة وصلت في راس السنة في الفنادق الخمس نجوم إلي 10 آلاف جنيه .

وقال مصدر بالغرفة ان الاشغالات السياحية تعدت 80٪ مشيرا إلي إن هناك إقبال من جنسيات الايطاليين والروس و الانجليز لقضاء عطلة راس السنة بشرم الشيخ مشيرا إلي بعض الفنادق والمنتجعات الكبري وصلت بها الاسعار للغرفة 18 الف جنيه .

واعدت الفنادق والمنتجعات السياحية حفلات وبرامج سياحية لجذب السياح لقضاء عطلات اعياد الميلاد و الكريسماس بشرم الشيخ .