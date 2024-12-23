مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف لغز عثور سائق قطار رقم 160 المتجهة من القاهرة إلى محافظة الأقصر أثناء سيره على شريط السكك الحديدية بمنطقة منقباد تلاحظ وجود جثة اشلاء متناثرة ملقاة.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقي بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد أن سائق قطار رقم 160، المتجه من القاهرة إلى الأقصر، قد لاحظ وجود الجثة أثناء سير القطار.

وبالانتقال رئيس نقطة شرطة منقباد والإسعاف وبالمعاينة الأولية والفحص تبين عدم العثور على أي بيانات للجثة "مجهولة الهوية"، وحيث أن الجثة وجدت اشلاء متناثرة على الشريط السكك الحديدية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.