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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

حكم قضائي بإخلاء عقار صبحي خليل بالعجوزة| والفنان يستغيث .. تفاصيل مثيرة

الفنان صبحي خليل والسكان امام العقار
الفنان صبحي خليل والسكان امام العقار
ندى سويفى
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انتقلت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بقسم شرطة العجوزة إلى منطقة العجوزة تحديدا ميدان أبو المحاسن لتنفيذ قرار بإخلاء العقار رقم 9 بعد صدور حكم قضائي لصالح مالك الأرض المبني عليها العقار بإزالته والذي يقطنه الفنان صبحي خليل و 30 أسرة آخرين. 

وأطلق الفنان صبحي خليل نداء استغاثة لإنقاذه وجيرانه في العقار السكني بالعجوزة، حيث قال إن أكثر من 30 أسرة من كبار السن والمرضى تعتمد على أجهزة التنفس الصناعي أصبحت في الشارع، بعد أن قرر مالك أرض العقار قطع المياه والكهرباء والغاز عن المبنى.

وأوضح خليل في تصريحات صحفية، أن هذه الواقعة تعود إلى عدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ عام 1979 أي ما يقارب 50 عامًا، مشيرًا إلى أن السكان يتعرضون بين الحين والآخر لمضايقات وقرارات مختلفة نتيجة هذه المناوشات، حتى وصلت الأمور إلى قطع جميع المرافق الأساسية التي يحتاجها السكان "كهرباء ومياه وغاز". 

وأضاف صبحي خليل أن سكان العقار يقفون حاليًا في الشارع في انتظار حل لهذه المشكلة، بعد صدور قرار بقطع المياه والكهرباء والغاز عنهم.

وأكد أنهم علموا بهذا القرار في وقت متأخر من الليل، مشيرًا إلى أن صاحب الأرض كان يسعى لتنفيذ خطته بشكل مفاجئ ودون علم السكان، وأوضح أنه لا يعرف من هم أصحاب الأرض، لكنه أكد ضرورة التدخل السريع لإنقاذه وإنقاذ كبار السن الذين اضطروا للبقاء في الشارع.

استغاثة قسم شرطة العجوزة الفنان صبحي خليل تنفيذ الاحكام ميدان ابو المحاسن

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