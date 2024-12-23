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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت صباح اليوم بمدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الإنسان المصري، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات، بحضور العميد وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، اللواء أركان حرب محمد شاهر قائد قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري ،المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .

تضمنت الفعاليات برنامجاً متكاملاً بدء بعرض مدارس التأسيس العسكري نفذه طلاب المدرسة، أظهروا فيه مستوى عالٍ من الانضباط والعمل الجماعي ، أعقبة عرضاً رياضياً مميزاً قدمه الطلاب ، حيث أظهر الطلاب مهارات رياضية متميزة ومستوى عالياً من اللياقة البدنية والانضباط. وتنوع العرض بين التدريبات البدنية الجماعية والتمارين الفردية، مما عكس روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للطلاب، مؤكداً أن الأنشطة الرياضية تلعب دوراً مهماً في تعزيز القيم الإيجابية كالانضباط، المثابرة، وروح التحدي، إلى جانب دورها في بناء جسم صحي وعقل متوازن يساعد على تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة.

وحرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تفقد المعامل الحديثة داخل المدرسة والتي تضم 54 فصلاً دراسياً موزعة على 9 تخصصات نوعية تشمل: فني تبريد، فني آلات كهربائية، فني تركيبات كهربائية، فني حاسبات، فني إلكترونيات، فني تشغيل، وفني تحكم صناعي.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمدرسة وتجهيزاتها الحديثة التي تتماشى مع أحدث التقنيات التعليمية والتدريبية، خاصة في ظل تطبيق منهجية “الجدارات”، التي تركز على تنمية المهارات العملية والعلمية للطلاب، بما يؤهلهم للحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الطلاب وتطوير مهاراتهم ليصبحوا قوة إنتاجية متميزة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما أشاد بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس في إعداد الطلاب وفق معايير الجودة التعليمية، داعياً إلى مواصلة العمل لرفع كفاءة العملية التعليمية وتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

واستمرت الجولة بتفقد  ملتقى التوظيف مؤكدا أن المحافظة تحرص على اتاحة فرص عديدة للشباب، كما شهد الجندي جلسة الابتكار وريادة الاعمال وجلسة التوجيه والإرشاد ومرسم التربية الفنية مشيدا بمهارات الطلاب ، وأكد محافظ الغربية، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة “بداية”، أن تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع يُعد جزءاً أساسياً من رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومتكاتف وفي خطوة تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، تم توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الطلاب غير القادرين بهدف تخفيف الأعباء عن أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان استمرارهم في العملية التعليمية دون معوقات.

وأشار المحافظ إلى إننا نسعى دائماً إلى تنفيذ المبادرات التي تدمج الجوانب التعليمية مع الجوانب الإنسانية، لأن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، بل يشمل توفير بيئة متكاملة تضمن له حياة كريمة وتحفزه على النجاح والتفوق”.

وخلال تفقده للفعاليات، أشاد اللواء أشرف الجندي بمستوى التنظيم والتفاعل الكبير من الطلاب. وأكد أن مبادرة “بداية” تعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز الروح الوطنية وبناء أجيال واعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف المحافظ: “نسعى دائماً لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار والتفوق، لأن بناء الإنسان هو أساس بناء الوطن”.

محافظ الغربية قوافل توزيع كرتون بناء الإنسان للمواطنين

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