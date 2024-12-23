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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

نرمين الفقي تشعل أجواء الكريسماس بإطلالة لامعة ورسالة حب للجمهور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
أسماء عبد الحفيظ
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تألقت النجمة المصرية نرمين الفقي بإطلالة مميزة وساحرة، خطفت بها قلوب متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" ظهرت فيها بإطلالة مشرقة تفيض بالأناقة والأنوثة.

إطلالة نرمين الفقي

ارتدت نرمين بنطلونًا مطرزًا لامعًا يعكس الضوء بطريقة رائعة، ونسقته مع بلوزة أنيقة من اللون السيمون الهادئ، مما أضاف لمسة راقية ومفعمة بالحيوية إلى إطلالتها.

 اكتملت هذه الإطلالة بشعرها الطويل المنسدل أسفل ظهرها، والذي بدا طبيعيًا ومصففًا بعناية ليعكس بساطة وجمال مظهرها. 

اختارت نرمين وضع لمسات خفيفة من المكياج، لتبرز ملامحها الناعمة دون تكلف، مما جعل الإطلالة تبدو متناغمة مع الأجواء الاحتفالية.

ظهرت نرمين بجوار شجرة الكريسماس المزينة بألوان زاهية وأضواء متلألئة، مما أضفى على الصور طابعًا دافئًا ومليئًا بالبهجة. في إحدى الصور، حملت بابا نويل صغيرًا بين يديها، وهو ما يعكس ارتباطها بأجواء الكريسماس التقليدية وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة المميزة.

ما لفت الأنظار بشكل خاص هو تعليق نرمين الذي أضاف طابعًا شخصيًا ومؤثرًا على الصور. كتبت قائلة: #عيد_ميلاد_مجيد_وكل عام وكل الناس بخير وعائلتي وأصحابي_بحبكم_كلكم.


عبّرت هذه الكلمات عن أجواء المحبة والمودة التي أرادت إيصالها لجمهورها، مؤكدة تقديرها لجميع من يحيط بها، سواء من العائلة أو الأصدقاء أو المتابعين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من حياتها.

وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات الإيجابية التي أشادت بأناقتها وبساطتها وروحها الإيجابية. عبّر المتابعون عن إعجابهم الشديد بحفاظها على إطلالاتها المميزة وشخصيتها المحبوبة، التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتواضع.

إطلالة نرمين الفقي لم تكن مجرد اختيار للأزياء أو وضع صور على مواقع التواصل، بل كانت رسالة تحمل معاني عميقة عن الحب والدفء، واحتفالًا بأعياد الميلاد المجيدة بروح مبهجة ومفعمة بالطاقة الإيجابية.

نرمين، التي دائمًا ما تُعرف برقيها وحضورها الطاغي، نجحت في إيصال أجواء الكريسماس بطريقة تعكس شخصيتها وتؤكد قربها من جمهورها، لتبقى دائمًا واحدة من النجمات المحبوبات في الوسط الفني، تجمع بين الأناقة والبساطة في كل ظهور لها.

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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نرمين الفقي تشعل أجواء الكريسماس بإطلالة لامعة ورسالة حب للجمهور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
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