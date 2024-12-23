قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فان دايك يتغزل فى محمد صلاح: الأرقام تتحدث عن نفسها
جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
نبيلة عبيد تعلن عودتها للشاشة بمسلسل جديد
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد
مدبولي يكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب لعرضه على الرئيس
مرتضى وحافظ.. هيئة دفاع جديدة ومفاجآت في استئناف عمر زهران
سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا
السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق
وزير الزراعة الأردني: البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلادنا
ليسوا أرقاما بل حياة.. الأونروا: طفل يُقتل كل ساعة في غزة
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم مؤتمرا حول "الابتكارات المعلوماتية الجغرافية"

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم مؤتمرا حول "الابتكارات المعلوماتية الجغرافية"
الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم مؤتمرا حول "الابتكارات المعلوماتية الجغرافية"
×

افتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، مؤتمر "أسبوع الابتكارات المعلوماتية الجغرافية المكانية الأول 2024 " بحرم الجامعة، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، والدكتور ديتر فريتش الأستاذ الفخري بجامعة شتوتجارت بألمانيا ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.


ورحب الدكتور أشرف منصور، خلال كلمته، بالعلماء المتخصصين المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون دول كندا وألمانيا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة والإمارات لاستعراض أحدث أبحاثهم وبرامجهم وخدماتهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجامعة تميزت في برنامج الهندسة المدنية بإتقان الابتكار الجغرافي، حيث عقدت مؤتمرين مؤثرين الأول حول "تصميم وبناء المدن الذكية" الذي تم عقده عام 2019، والمؤتمر الثاني "المدن الذكية 4.0 " والذي تم عقده عام 2023.


وأوضح أن مصطلح geospatial يشير إلى الامتداد الجغرافى من حولنا، والذي يتم قياسه بالإحداثيات ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن المعلومات الجيومكانية تشكل عنصرًا كبيراً في حياتنا اليومية، فالعالم يحتاج إلى تقنيات المعلومات الجغرافية المكانية، ومصر ليست استثناءً، حيث يوجد هنا في مصر طلب متزايد على تلك التقنيات في ظل ما تشهده من أنشطة بناء مكثفة، من جسورً وطرقً جديدة وخطوط سكك حديدية واتصالات وقطارات سريعة جديدة، حيث يتم التحكم في كل شيء وبنائه وتنفيذه وفقًاً للخطة الموضوعة، وتوثيقه وتصوره بواسطة تقنيات ثلاثية الأبعاد وربما بأستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي. 


ولفت إلى أن مناهج الجامعة لا مثيل لها في المنطقة، فهي تقدم دورات متفردة في هذا المجال منها أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS)، والمسح بالرادار والليزر لتطبيقات الهندسة المدنية، والذكاء الاصطناعي (Al) والتعلم الآلي (ML) في الهندسة المدنية.


من جانبه، رحب الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية باستضافة هذا المؤتمر الذي جمع الخبراء من شتى الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية للتعاون معا ومناقشة وعرض أحدث التطورات في مجال إدارة المعلومات الجيومكانية، نظراً لكون المعلومات الجغرافية المكانية تعتبر أساسية لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا، "لذا فالفاعليات المنعقدة على مدار الأسبوع بمثابة شهادة توثيقية على التغير الذي تحدثه تلك التكنولوجيا في رسم الخرائط و هندسة التشييد في العالم"، مؤكدا تبني الجامعة إعداد وتأهيل الجيل القادم من أبنائها لتلك الاتجاهات المستقبلية.


ونوه بالتزام الجامعة الألمانية بالتميز في البحث والتعليم والمشاركة المجتمعية بما يتسق مع أهداف المؤتمر بإطلاق منصة علمية لتبادل الافكار والمعلومات وبناء شراكات تتجاوز الحدود.

الجامعة الألمانية بالقاهرة أسبوع الابتكارات المعلوماتية الجغرافية جامعة شتوتجارت بألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

جماهير الاهلي

احمد بلال ينتقد جماهير الأهلي: الدخلة غير موفقه

انسحاب بيراميدز في مباراته امام مسار حامل لقب دوري كرة القدم النسائية

بيراميدز ينسحب من مباراته أمام مسار حامل لقب دوري كرة القدم النسائية

الأهلي

إعلامي يهاجم لاعبي الأهلي: الكل يلعب للمال والجمهور من يدفع من جيبه

بالصور

نرمين الفقي تشعل أجواء الكريسماس بإطلالة لامعة ورسالة حب للجمهور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي |فيديو

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)

وداعًا لآلام الظهر في الشتاء.. استشارى يقدم نصائح فعّالة للراحة والحماية

نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء

بتكلفة 22 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق ديرب السوق / صافور بمركز ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد