الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم مؤتمرا حول "الابتكارات المعلوماتية الجغرافية"

افتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، مؤتمر "أسبوع الابتكارات المعلوماتية الجغرافية المكانية الأول 2024 " بحرم الجامعة، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، والدكتور ديتر فريتش الأستاذ الفخري بجامعة شتوتجارت بألمانيا ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.



ورحب الدكتور أشرف منصور، خلال كلمته، بالعلماء المتخصصين المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون دول كندا وألمانيا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة والإمارات لاستعراض أحدث أبحاثهم وبرامجهم وخدماتهم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجامعة تميزت في برنامج الهندسة المدنية بإتقان الابتكار الجغرافي، حيث عقدت مؤتمرين مؤثرين الأول حول "تصميم وبناء المدن الذكية" الذي تم عقده عام 2019، والمؤتمر الثاني "المدن الذكية 4.0 " والذي تم عقده عام 2023.



وأوضح أن مصطلح geospatial يشير إلى الامتداد الجغرافى من حولنا، والذي يتم قياسه بالإحداثيات ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن المعلومات الجيومكانية تشكل عنصرًا كبيراً في حياتنا اليومية، فالعالم يحتاج إلى تقنيات المعلومات الجغرافية المكانية، ومصر ليست استثناءً، حيث يوجد هنا في مصر طلب متزايد على تلك التقنيات في ظل ما تشهده من أنشطة بناء مكثفة، من جسورً وطرقً جديدة وخطوط سكك حديدية واتصالات وقطارات سريعة جديدة، حيث يتم التحكم في كل شيء وبنائه وتنفيذه وفقًاً للخطة الموضوعة، وتوثيقه وتصوره بواسطة تقنيات ثلاثية الأبعاد وربما بأستخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي.



ولفت إلى أن مناهج الجامعة لا مثيل لها في المنطقة، فهي تقدم دورات متفردة في هذا المجال منها أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GPS/GNSS)، والمسح بالرادار والليزر لتطبيقات الهندسة المدنية، والذكاء الاصطناعي (Al) والتعلم الآلي (ML) في الهندسة المدنية.



من جانبه، رحب الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية باستضافة هذا المؤتمر الذي جمع الخبراء من شتى الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية للتعاون معا ومناقشة وعرض أحدث التطورات في مجال إدارة المعلومات الجيومكانية، نظراً لكون المعلومات الجغرافية المكانية تعتبر أساسية لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا، "لذا فالفاعليات المنعقدة على مدار الأسبوع بمثابة شهادة توثيقية على التغير الذي تحدثه تلك التكنولوجيا في رسم الخرائط و هندسة التشييد في العالم"، مؤكدا تبني الجامعة إعداد وتأهيل الجيل القادم من أبنائها لتلك الاتجاهات المستقبلية.



ونوه بالتزام الجامعة الألمانية بالتميز في البحث والتعليم والمشاركة المجتمعية بما يتسق مع أهداف المؤتمر بإطلاق منصة علمية لتبادل الافكار والمعلومات وبناء شراكات تتجاوز الحدود.