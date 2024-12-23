إعلامي يهاجم لاعبي الأهلي: الكل يلعب للمال والجمهور من يدفع من جيبه

انتقد الإعلامي كريم رمزي، تصرف لاعبي الأهلي عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمس، بعد رفض التوجه لتحية الجماهير الموجودة في ملعب اللقاء.

وقال كريم رمزي فى تصريحات اذاعية: "الأصل في أي شخص يعمل بمجال الكرة، سواء لاعب أو إداري أو مدرب أو حتى الإعلام، جميعهم يعملوا من أجل الجمهور.

وتابع : معروف أنه في مجال الكرة، كما يتم رفعك والإشادة بك، يتم انتقادك حالة الإخفاق، وكلنا ضد التجاوزات.

وأضاف: هناك رسائل تم توجيهها دون التجاوز بشكل صريح، وهناك لاعبين لم يعوا ما معنى الجمهور في المدرجات ولم يعيشوا تلك الحالة وعلى رأسهم كهربا، والفيصل دائما في الحكم هو جمهور المدرجات.

وأردف : هناك من يقول إنه غير منطقي حزن الجمهور وغضبه لأن اللاعبين والإدارة صنعوا إنجازات كثيرة، لكن بالتأكيد مشاعر الجمهور متغيرة طوال الوقت حتى في المباراة الواحدة

وواصل: اللاعبون يحصلوا على ملايين، والجمهور لا يحصل على أي شيء بل يدفع من جيبه من أجل دعم فريقه وحضور المباريات للفريق الذي يعشقه، عكس اللاعبين الذين يجتهدون من أجل رواتبهم.

واختتم : تحية كبيرة لـ محمد الشناوي، فرغم حصوله على أكبر كم من الجمهور في المدرجات، كان هو أول من طالب بالتوجه للجمهور لتحيتهم عقب اللقاء.