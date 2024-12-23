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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

القبض على شاب صدم سيدة وحفيدتها بسيارته بالإسكندرية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
مصطفى الرماح
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصـــل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية والإصطدام بسيدة وفتاة "حفيدتها" مما أدى إلى إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى إصطدمت سيارة قيادة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية).. بسيدة وحفيدتها والتسبب فى إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم ، وتم ضبطه فى حينه وإعترف بإرتكاب الواقعه نتيجة إختلال عجلة القيادة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الداخلية وزارة الداخلية سيارة ملاكى الإسكندرية

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