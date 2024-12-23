قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العلمية لمكافحة كورونا تطلق تحذيرا عاجلا.. ما القصة؟
نظير عياد: نقوم بإعداد مجموعة من المفتين للرد على قضايا استقطاب الشباب
الأربعاء.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف حوارًا مفتوحًا حول سوريا
«كهربا» يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن الأهلي.. خاص
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا
زاهي حواس: آثار المتحف المصري الكبير ستحدث ضجة عالمية بمجرد عرضها
بالدولار الأمريكي.. بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار "القمة" و "إيليت"
أحمد حلمي يوجه رسالة قوية لـ محمد سعد بسبب فيلم "الدشاش"
تكليف علي جعفر مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي
عاجل.. الإعلان عن أسماء الفائزين بنتيجة الحج السياحي 2025
مرموش يزيح صلاح من صدارة قائمة أغلى 10 لاعبين مصريين
المفتي: تنسيق بين الأزهر والأوقاف والكنائس للرد على الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ختام عام 2024

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة
المركز الثقافي الروسي بالقاهرة
أ ش أ
×

 نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، احتفالية كبرى بمشاركة جميع الأستوديوهات الفنية، بمناسبة ختام عام 2024 واستقبال العام الجديد 2025 .


وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة - في بيان اليوم /الإثنين/- أن الاحتفالية ضمت فقرات متنوعة منها الفقرة الغنائية لكورال البيت الروسي تحت إشراف لويزا بليدجانتس، حيث قدم الأطفال مجموعة من أغاني الفلكلور الروسي وبعض الاغاني باللغة العربية، ثم جاءت فقرة الباليه تحت إشراف الدكتورة تهاني حسن، وفقرة الجيتار تحت إشراف الفنان أيمن حبيب. 


كما شارك طلاب دورات اللغة الروسية في الفقرات الفنية بقراءة قصائد لبعض كبار الشعراء، وكذلك أعضاء نادي الشباب بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية ، وتقديم الرقصات الشعبية. 

استقبال العام الجديد الأستوديوهات الفنية ختام عام 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ظهرت الآن.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

طاهر محمد طاهر

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

الشاحنة

قبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديو

مسلسل وتر حساس

صبا مبارك تكتشف قاتل شقيقتها.. موعد الحلقة الأخيرة من وتر حساس

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2025 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول جميع المحافظات

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يستقبل وزير الأوقاف بحضور رئيس الوطنية للإعلام لبحث التعاون

سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة

السياحة تعلن انطلاق موقع نتيجة قرعة الحج السياحي

نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود

كوثر محمود تشارك بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض بالكويت

بالصور

لماذا تبقى أطرافك باردة؟.. نصائح جمال شعبان تكشف الأسباب والحلول

لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟
لماذا تبقى أطرافك باردة؟

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد