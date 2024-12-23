المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ختام عام 2024

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، احتفالية كبرى بمشاركة جميع الأستوديوهات الفنية، بمناسبة ختام عام 2024 واستقبال العام الجديد 2025 .



وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة - في بيان اليوم /الإثنين/- أن الاحتفالية ضمت فقرات متنوعة منها الفقرة الغنائية لكورال البيت الروسي تحت إشراف لويزا بليدجانتس، حيث قدم الأطفال مجموعة من أغاني الفلكلور الروسي وبعض الاغاني باللغة العربية، ثم جاءت فقرة الباليه تحت إشراف الدكتورة تهاني حسن، وفقرة الجيتار تحت إشراف الفنان أيمن حبيب.



كما شارك طلاب دورات اللغة الروسية في الفقرات الفنية بقراءة قصائد لبعض كبار الشعراء، وكذلك أعضاء نادي الشباب بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية ، وتقديم الرقصات الشعبية.