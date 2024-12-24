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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

محاكاة لـ«مؤتمر دولي عن مستقبل سوريا» بإحدى كليات جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، نموذج محاكاة لـ"مؤتمر دولي لمناقشة تسوية الأوضاع في سوريا"، وذلك في سياق الجانب التطبيقي لمقرر العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالمستوى الرابع تخصص العلوم السياسية "برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية" بالكلية.

وقام الطلاب حسبما أشار بيان الكلية اليوم بتمثيل مختلف الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذه القضية، وجسد الطلاب مواقف مختلفة من الأطراف المشاركة مع إعداد ورقة موقف لكل طرف وإبداء اقتراحات خلال المحاكاة.

وأشار البيان إلى أن النموذج يأتي ارتباطاً بذات النهج الذي تم تطبيقه في العامين الماضيين إذ سبق أن تم عقد نموذج محاكاة لمؤتمر Cop 27 الذي عقد في شرم الشيخ مع قيام الطلاب بتمثيل مختلف الدول والمجموعات الدولية الرئيسية المشاركة، كما تم عقد نموذج مؤتمر سلام بالشرق الأوسط.

وفي نهاية نموذج المحاكاة أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة لمشاركتهم وخوضهم هذا التدريب والقدرة العالية في المحاكاة، حيث تم تقديم صورة واقعية لمواقف مختلف الأطراف من الأزمة السورية وإجراء محادثات بشكل يقارب الواقع إلى حد كبير.

جامعة الإسكندرية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية

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