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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

مواعيد القطارات على خطي القنطرة شرق - بئر العبد وبشتيل كفر داود السادات

قطار
قطار
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن المواعيد الجديدة للقطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، وخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس، بعربات "تحيا مصر".

وذكرت الهيئة، في بيان، أن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق/ بئر العبد، والعكس، كانت كالآتي: تشغيل قطار 291، يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق، إضافة إلى تشغيل قطار 290، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

4 عربات تحيا مصر

وتابعت أنه سيجري كذلك تشغيل قطار 293، الذي يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق، فضلا عن تشغيل قطار 292، الذي يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر).

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنه في ما يتعلق بخط بشتيل/ كفر داود/ السادات، والعكس؛ فسيجري تشغيل قطار 787 بشتيل/ السادات، الذي يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10، ويصل محطة السادات الساعة 07:50، بتركيب (5 عربات تحيا مصر)، مبينة أنه لا يعمل أيام الجُمع والعطلات الرسمية.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل قطار 788 السادات/ بشتيل، الذي يقوم من محطة السادات الساعة 15:55، ويصل محطة بشتيل الساعة 18:30، بتركيب (5 عربات تحيا مصر )، لافتة إلى أنه لا يعمل أيام الجُمع والعطلات الرسمية.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، منوهة بأن هذه القطارات تمتاز بأنها أرخص وأسرع، مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى؛ بما يسهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، خصوصا في ظل الأهمية الكبيرة لخط القنطرة شرق/ بئر العبد، حيث يسهم في تنمية سيناء الحبيبة، وخدمة أهاليها.

سكك حديد مصر مواعيد القطارات القطارات بئر العبد القنطرة شرق

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