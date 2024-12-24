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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام: أرفض إشعال الأزمات بين الأهلي وجماهيره.. وأحذر من محاولات الفتنة

الاهلي
الاهلي
يارا أمين
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أكد الإعلامي أمير هشام، أنه قام بانتقاد لاعبي الأهلي ومحمد رمضان المدير الرياضي، لكنه يرفض فكرة الإثارة وإشعال الأزمات بين الجماهير والأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن البعض يحاول استغلال الأزمة لاشعال الفتنة بين الأهلي وجمهوره.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك البعض يحاول اشعال الأزمة بين النادي الأهلي وجماهيره، وكل الأمور يجب أن تأخذ حجمها الطبيعي ولا يجب الانسياق وراء إثارة الأزمات، ودائمًا الأهلي وجماهيره (واحد)، وحدة الصف شئ طبيعي ومعروف عن الأهلي وجماهيره".

وأضاف: "قمت بالتواصل مع عدد من اللاعبين، ولم يكن مقصودًا أبدًا فكرة التقليل من الجمهور، وما حدث كان نوع من أنواع "عتاب المُحب" وكان ناتج عن (العشم) بين الجمهور واللاعبين، لأن الجمهور دائمًا يساند الفريق عند حدوث أي دروب، وكان يدعم اللاعبين ويجعلهم يقفون على رجليهم من جديد ويكونوا أفضل في الملعب، لكن فوجئ اللاعبون بوجود هجوم عليهم قبل المباراة".

وواصل: "جمهور الأهلي دائمًا يقوم بتوجيه رسائل للاعبين والإدارة، وجمهور الأهلي هو من يصنع نجومية اللاعبين، والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في القارة بفضل جمهوره، والشركات الراعية تتهافت على النادي بسبب جمهوره، واللاعبين تشارك في الاعلانات لأنهم يلعبون في النادي الأكبر داخل القارة".

وأكمل: "وضعنا كل شخص أمام مسئولياته، ويجب ألا يعطي الجمهور الفرصة لأحد في زيادة الفجوة، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وأثق في جمهور الأهلي على تفهم كل الأمور، موقف اللاعبين لم يعجب الجماهير، ولكن الجمهور هو العنصر رقم 1 في المنظومة ويحتوى لاعبيه، ويظل الجمهور هو الكبير، وأكبر من اللاعبين والجهاز الفني، والكبير دائما يحتوى أي موقف".

وزاد: "الأهلي بدون جمهوره يفتقد 99% من قوته، وقيمة أي نادٍ دائما تكمن في قوة شعبيته وجماهيريته، الجمهور قبل لقاء بلوزداد وجه رسائل للاعبين، والتجاوزات حدثت بالفعل بعد اللقاء بسبب موقف اللاعبين رغم أنه دعموا وساندوا اللاعبين كثيرًا، وشعروا بنوع من (التكبر)، ومن خلال المشهد أرى أن هناك سوء تفاهم حدث، ويجب أن ينتهي سريعًا.. (مفيش حد أغلى من النادي الأهلي عند جمهوره)".

وأضاف: "يجب احتواء الخلاف من جانب جمهور الأهلي، وقمت بتحذير للجماهير من زيادة الفجوة والأزمة قبل لقاء المصري في الدوري، وهناك العديد من الجمهور قاموا بتقييم الأمور بشكل جيد، ويدركون أنه رغم (زعلهم) من اللاعبين، لكن في النهاية لابد أن يتم احتواء الأمور، وسر عظمة النادي دائما في جمهوره، فهل تتذكروا ملحمة الجمهور في لقاء العين الإماراتي؟!، في حضور جمهورك لا مستحيل أمامك!، الجانب الإماراتي أشاد كثيرا بالجمهور المرعب الذي حرك الصخر في استاد القاهرة الدولي وكان سر الانتصار العظيم".

وتابع: "لابد من الانتباه لموضوع خطير، وهو محاولات احداث فتنة بين جمهور الأهلي ونجوم الأهلي، ولابد أن يدرك الجمهور الواعي ذلك، ونفس الأمر للإدارة والجهاز الفني واللاعبين، البعض يريد احداث فتنة وصدام بين الطرفين، ورغم أن اللاعبين كانوا سببًا في تلك الأزمة من البداية وهم من منحوا هؤلاء الفرصة، ويجب أن يقوم الجمهور بنفسه باحتواء الأزمة، لأن تفاقمها ليس في صالح المنظومة".

واستأنف حديثه قائلا: "الأهلي يحتاج لجماهيره، والمصالحة يجب أن تكون داخل الملعب، ويتم اغلاق تلك الأزمة بشكل كامل، والطبيعي أن يشجع الجمهور، واللاعبين تقاتل لاسعاد جماهيرهم، واللاعبين لم تقصر في الملعب خلال لقاء باتشوكا المكسيكي، رغم أن السيناريو كان مؤلمًا والخسارة كانت بسبب التدعيمات".

وأتم: "يجب التفكير في مصلحة الأهلي، وجمهور الأهلي (عمره ما يكون مصدر تخويف لناديه)، انتقدنا اللاعبين والمدير الرياضي بالأمس، لكن اليوم نتحدث في المصلحة العامة للنادي، ولن نكون جزءًا في الفتنة بين الأهلي وجمهوره".

محمد رمضان الجماهير أمير هشام الأهلي

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