أعلنت وسائل إعلام متفرقة، أن طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز جلوبال هوك حلقت فوق سبع دول يوم الاثنين، واقتربت من الحدود مع روسيا.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أجرت طائرات مسيرة مماثلة بشكل متكرر عمليات استطلاع قبل ضربات ضخمة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استخدام صواريخ بعيدة المدى من صنع غربي، مثل أتاكمز.

وقالت التقارير، إن طائرة التجسس المسيرة الأمريكية حلقت فوق بولندا وليتوانيا بعد إقلاعها من قاعدة سيجونيلا العسكرية في صقلية، واستمرت مهمتها أكثر من 17 ساعة.

وحلقت الطائرة المسيرة أيضًا فوق اليونان وبلغاريا، وفي أثناء تحليقها فوق رومانيا، اتجهت نحو المجر، ثم حلقت فوق سلوفاكيا.

ثم دخلت المجال الجوي البولندي واتجهت على طول الحدود الشرقية للبلاد. وبعد ذلك، حلقت فوق برزخ سووالكي بالقرب من الحدود مع روسيا، وحلقت في سماء ليتوانيا لمدة ساعتين.

ووفقًا للتقارير، عادت الطائرة بدون طيار إلى القاعدة الإيطالية بنفس الطريقة تقريبًا، وانعطفت على طول الطريق نحو تريسيتي (تجمع جدانسك وجدينيا وسوبوت).