مقـ ـتل 12 شخصا في انفجار مصنع للمتفجرات بتركيا

أفادت وسائل إعلام تركية مقتل 12 شخصاً بانفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.

ولاحقا؛ تحطمت مروحية تركية في محيط مستشفى موغلا في تركيا وهو الحادث الذي راح ضحيته أربعة أشخاص ليلقوا حتفهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقع الحادث المروحية بعدما أقلعت من مستشفى موغلا للتدريب والأبحاث مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص.



كانت المروحية كانت في طريقها إلى أنطاليا، لكن الضباب الكثيف الذي اجتاح المنطقة حال دون رؤية الطيار، مما أدى إلى اصطدام المروحية بمبنى المستشفى بعد إقلاعها.

وكانت المروحية قد تأخرت في الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تتمكن من التحليق صباح اليوم.

بعد وقوع الحادث، تم إرسال فرق الصحة والبحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث واصلوا العمل في محاولة لتقييم الوضع.

