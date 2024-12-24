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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 186 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة  من الموجة الـــ 24  لإزالة التعديات التي تشرف  عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 

 جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير أعده مدير أملاك الدولة عمرو  محمود ، تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر  وحتى 23 نفس الشهر، بلغ 186 حالة بواقع ( 62 حالة تعد بالبناء المخالف على 22 ألف و539 متر أملاك دولة+ 124حالة على مساحة 5 أفدنة و19 قيراطاً أرض زراعية)، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة  إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها على  3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208 حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29  نوفمبر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة الجارى تنفيذها في الفترة من 7  إلى 27  ديسمبر.

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