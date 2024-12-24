الزمالك وطلائع الجيش فى مواجهة قوية بالدوري المصري.. الليلة

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، بعد التعادل في الجولة الماضية مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم .

تقدم فريق سيراميكا على الزمالك بالهدف الأول عن طريق اللاعب إسلام عيسي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة بالدوري الممتاز .

وسجل اللاعب محمد عادل مدافع فريق سيراميكا هدفا ذاتيا في مرماه ليتعادل الزمالك في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للمباراة بعد تقدم سيراميكا بهدف للاعب إسلام عيسى.

‎بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

‎بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط

ويعتمد الزمالك على تألق نجمه أحمد مصطفى "زيزو"، والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بجانب أحمد فتوح وعمر جابر، إضافة إلى خبرة عبد الله السعيد.

ويسعى الفريق الأبيض للثأر من طلائع الجيش الذي أطاح به من دور الـ16 في كأس مصر الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يقود عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش، معتمدا على نجومه إسلام محارب وكريم طارق، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.