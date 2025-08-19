قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري حيث تقام 4 مواجهات وهي فاركو مع الطلائع، والبنك الأهلى مع كهرباء الإسماعيلية، والمصري مع بيراميدز، وأخيراً الإسماعيلى مع الاتحاد السكندري.

واشتعل جدول الدوري المصري الممتاز عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة للمسابقة

المصري – 6 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

مودرن سبورت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

بيراميدز – 4 نقاط

الجونة – 3 نقاط

حرس الحدود – 3 نقاط

بتروجيت – نقطتان

سموحة – نقطتان

غزل المحلة – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة واحدة

الإسماعيلي – نقطة واحدة

البنك الأهلي – نقطة واحدة

وادي دجلة – نقطة واحدة

المقاولون العرب – نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا – نقطة واحدة

فاركو – نقطة واحد

طلائع الجيش – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – بدون نقاط