القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
رياضة

الإصابات الطويلة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر.. إعلامي يكشف التفاصيل

الإصابات الطويلة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر..إعلامي يكشف التفاصيل
الإصابات الطويلة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر..إعلامي يكشف التفاصيل
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل الإصابات الطويلة داخل منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الباسط :"منتخب مصر يعاني من إصابات قوية قبل معسكر شهر سبتمبر في لاعبين مش هتكون موجودة بسبب الإصابة أمام اثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم وهم: 
ثلاثي الأهلي محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي".

وأضاف :"مصطفى فتحي لاعب بيراميدز 
لكن في لاعبين في حسابات حسام حسن ولكن في انتظار موقفهم النهائي بعد الإصابات اللي تعرضوا ليها وهم: 
رامي ربيعة ، إمام عاشور ، مروان عطية ، محمود صابر ، دونجا".

وقد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط في منشور اخر عن إعلان الأهلي إصابة اللاعب محمد شكري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي يعلن إصابة محمد شكري بشد في العضلة الأمامية".

الإعلامي أحمد عبد الباسط الإصابات الطويلة داخل منتخب مصر معسكر سبتمبر اثيوبيا بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم محمد شكري

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

جانب من تشيع الجثمان

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

علاء الساحر

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

