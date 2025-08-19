الإصابات الطويلة تضرب منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل الإصابات الطويلة داخل منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الباسط :"منتخب مصر يعاني من إصابات قوية قبل معسكر شهر سبتمبر في لاعبين مش هتكون موجودة بسبب الإصابة أمام اثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم وهم:

ثلاثي الأهلي محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي".

وأضاف :"مصطفى فتحي لاعب بيراميدز

لكن في لاعبين في حسابات حسام حسن ولكن في انتظار موقفهم النهائي بعد الإصابات اللي تعرضوا ليها وهم:

رامي ربيعة ، إمام عاشور ، مروان عطية ، محمود صابر ، دونجا".

وقد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط في منشور اخر عن إعلان الأهلي إصابة اللاعب محمد شكري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط :"الأهلي يعلن إصابة محمد شكري بشد في العضلة الأمامية".