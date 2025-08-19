قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور

جانب من ورشة الأعلى لتنظيم الإعلام
جانب من ورشة الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم   -  
عدسة محمد نصر

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل، أكد خلالها المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، أن الهدف الأسمى هو نبذ التعصب ورفع الوعي الثقافي للشباب. 

تأتي الورشة في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام الرياضي، لا سيّما مع انتشار الأخبار غير الدقيقة والمحتوى الذي قد يثير الخلافات.

عقدت ورشة العمل الثانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ويسعى المجلس الأعلى للإعلام لتطوير الأداء الإعلامي الرياضي، إضافة إلى ضبط الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوى والمخالفات، بهدف خلق بيئة إعلامية صحية تخدم الأهداف الوطنية، وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام "إن البحث عن المعلومة ليس سهلا  في الظروف الحالية، لكن كلنا نعمل من أجل الحصول على الخبر بأفضل طريقة ممكنة".

 الجانب الثقافي والتنويري

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ثاني ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو، بعد الإقبال الشديد على المشاركة في الورشة الأولى، وأكد رئيس الأعلى للإعلام أنه لا بد أن نعمل على الجانب الثقافي والتنويري لتثقيف الشباب، بجانب الشق الإعلامي.

ولفت إلى أن الهدف من الورش التي تعقدها لجنة ضبط الأداء الإعلامي هو الوصول بالإعلام الرياضي لمكان أفضل، وقال : أتمنى أن يكون الموسم الرياضي الحالي أفضل كثيرا من السابق، وهذا الموسم صعب وبه عدد من المشكلات والتنافس منذ اليوم الأول، مشيرا خلال كلمته إلى أنه لابد من الاهتمام أيضا بالرياضة العالمية والألعاب الفردية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه قريبا سنتأهل لكأس العالم لكرة القدة وعلى الإعلام الرياضي الاهتمام بالمنتخب ورفع الحالة الوطنية والانتماء والابتعاد عن التعصب بجمسع أشكاله.

وتصل المجلس الأعلى للإعلام العديد من الشكاوى ويتم التعامل معها بشكل مجرد تماما، بالتدقيق في كل كلمة، وموقف القانون سواء بالغرامات أو غيرها، وذلك ردا على تساؤلات حول تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع الشكاوي.

قدم المحاضرات، خلال ورشة العمل، كل من عبد الفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

حملت ورشة العمل الأولى اسم رائد الإعلام العربي الكبير وشيخ الإذاعيين "فهمي عمر"، وشهدت إقبالًا كبيرًا من جانب النقاد الرياضيين للمشاركة، وهو ما دعى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي لعقد ورشة عمل ثانية.

الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل الهدف نبذ التعصب ضبط المشهد الإعلامي الرياضي التحديات الإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد