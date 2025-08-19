رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل، أكد خلالها المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، أن الهدف الأسمى هو نبذ التعصب ورفع الوعي الثقافي للشباب.

تأتي الورشة في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام الرياضي، لا سيّما مع انتشار الأخبار غير الدقيقة والمحتوى الذي قد يثير الخلافات.

عقدت ورشة العمل الثانية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ويسعى المجلس الأعلى للإعلام لتطوير الأداء الإعلامي الرياضي، إضافة إلى ضبط الإجراءات المتخذة للتعامل مع الشكاوى والمخالفات، بهدف خلق بيئة إعلامية صحية تخدم الأهداف الوطنية، وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام "إن البحث عن المعلومة ليس سهلا في الظروف الحالية، لكن كلنا نعمل من أجل الحصول على الخبر بأفضل طريقة ممكنة".

الجانب الثقافي والتنويري

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ثاني ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو، بعد الإقبال الشديد على المشاركة في الورشة الأولى، وأكد رئيس الأعلى للإعلام أنه لا بد أن نعمل على الجانب الثقافي والتنويري لتثقيف الشباب، بجانب الشق الإعلامي.

ولفت إلى أن الهدف من الورش التي تعقدها لجنة ضبط الأداء الإعلامي هو الوصول بالإعلام الرياضي لمكان أفضل، وقال : أتمنى أن يكون الموسم الرياضي الحالي أفضل كثيرا من السابق، وهذا الموسم صعب وبه عدد من المشكلات والتنافس منذ اليوم الأول، مشيرا خلال كلمته إلى أنه لابد من الاهتمام أيضا بالرياضة العالمية والألعاب الفردية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه قريبا سنتأهل لكأس العالم لكرة القدة وعلى الإعلام الرياضي الاهتمام بالمنتخب ورفع الحالة الوطنية والانتماء والابتعاد عن التعصب بجمسع أشكاله.

وتصل المجلس الأعلى للإعلام العديد من الشكاوى ويتم التعامل معها بشكل مجرد تماما، بالتدقيق في كل كلمة، وموقف القانون سواء بالغرامات أو غيرها، وذلك ردا على تساؤلات حول تعامل المجلس الأعلى للإعلام مع الشكاوي.

قدم المحاضرات، خلال ورشة العمل، كل من عبد الفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

حملت ورشة العمل الأولى اسم رائد الإعلام العربي الكبير وشيخ الإذاعيين "فهمي عمر"، وشهدت إقبالًا كبيرًا من جانب النقاد الرياضيين للمشاركة، وهو ما دعى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي لعقد ورشة عمل ثانية.