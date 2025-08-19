قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقابة النقل والمواصلات: نتعرض لتشويه متعمد وهذه تفاصيل أزمة فرع المنوفية

الديب أبوعلي

كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، تفاصيل أزمة اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بمحافظة المنوفية.

وأشارت النقابة في بيان إلى أن اللجنة متوقفة بحكم قضائي صدر دون أن تُختصم فيه، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن النقابة العامة تكفلت بحقوق جميع الأعضاء لحين عودة اللجنة لممارسة نشاطها.

وأوضح البيان، أن اللجنة حصلت على حكم قضائي بإلغاء الحكم السابق، لكن الخصم استأنف وحاول مرارا تأجيل الحكم، مؤكدة أن القضاء المصري العادل مكن كل طرف من عرض دفوعه، وننتظر الحكم النهائي في سبتمبر المقبل.

وأكدت أن بعض خصوم النقابة يستغلون آلام السائقين والمتاجرة بها بدلًا من مساعدتهم، بهدف تشويه النقابة العامة التي أثبتت وجودها بالعمل الحقيقي، لافتة إلى أنها حقتت العديد من الإنجازات من بينها: صرف تعويضات حقيقية غير مسبوقة بقيمة 120 ألف للوفاة بحادث عمل و70 ألف للمصاب بنِسَب عجز، وغيرها من الحالات، التي استلمت وتم نشرها عبر صفحة النقابة العامة منذ تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية في عام 2024.

وأضافت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، أنه ولأول مرة في تاريخ عيد العمال يتم تكريم سائق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم تكريم أول سيدة تعمل سائق باص من الرئيس بعد أن قدمتها النقابة العامة كنموذج مشرف يحتذي به للسيدة المصرية الحاصلة على مؤهل عالي، وتعمل سائقة باحترام وخبرة وحب لمهنة شريفة، مؤكدة أن "النقابة لم ولن تتأخر عن أي عضو مستحق".

وكشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، إجراءات الحصول على الإعانات، وهي:

  • التواصل المباشر مع النقابة العامة بدون واسطة أو محسوبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
  • البريد الإلكتروني: [email protected].
  • واتساب: 01004319008 – 01153581115.

وكشفت النقابة عن الأوراق المطلوبة للحوادث وإصابات العمل، وهي: 

  • محضر شرطة.
  • تقرير طبي.
  • شهادة وفاة (إن وُجدت).
  • برنت تأميني.
  • صورة الرخصة. 
  • صورة البطاقة.
  • كارنية العضوية.
  • إعلام وراثة (في الوفاة).

وحددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، القيم المالية التي يتم صرفها، وهي:

  • 120,000 جنيه وفاة بحادث عمل.
  • 5,000 جنيه لنقل الجثمان.
  • تعويض إصابة حسب نسبة العجز (من 120,000).
  • 5,000 جنيه فواتير علاج.
  • 500 جنيه للمولود الأول والثاني.
  • 1,500 جنيه مصاريف عزاء.
النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات محافظة المنوفية تعويض إصابة العمل تعويض حالات الوفيات للسائقين عبدالفتاح السيسي أول سيدة تعمل سائق باص تكريم أول سيدة تعمل سائق باص من الرئيس

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

