نقابة النقل والمواصلات: نتعرض لتشويه متعمد وهذه تفاصيل أزمة فرع المنوفية

كشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، تفاصيل أزمة اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بمحافظة المنوفية.

وأشارت النقابة في بيان إلى أن اللجنة متوقفة بحكم قضائي صدر دون أن تُختصم فيه، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن النقابة العامة تكفلت بحقوق جميع الأعضاء لحين عودة اللجنة لممارسة نشاطها.

وأوضح البيان، أن اللجنة حصلت على حكم قضائي بإلغاء الحكم السابق، لكن الخصم استأنف وحاول مرارا تأجيل الحكم، مؤكدة أن القضاء المصري العادل مكن كل طرف من عرض دفوعه، وننتظر الحكم النهائي في سبتمبر المقبل.

وأكدت أن بعض خصوم النقابة يستغلون آلام السائقين والمتاجرة بها بدلًا من مساعدتهم، بهدف تشويه النقابة العامة التي أثبتت وجودها بالعمل الحقيقي، لافتة إلى أنها حقتت العديد من الإنجازات من بينها: صرف تعويضات حقيقية غير مسبوقة بقيمة 120 ألف للوفاة بحادث عمل و70 ألف للمصاب بنِسَب عجز، وغيرها من الحالات، التي استلمت وتم نشرها عبر صفحة النقابة العامة منذ تاريخ انعقاد جمعيتها العمومية في عام 2024.

وأضافت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، أنه ولأول مرة في تاريخ عيد العمال يتم تكريم سائق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد تم تكريم أول سيدة تعمل سائق باص من الرئيس بعد أن قدمتها النقابة العامة كنموذج مشرف يحتذي به للسيدة المصرية الحاصلة على مؤهل عالي، وتعمل سائقة باحترام وخبرة وحب لمهنة شريفة، مؤكدة أن "النقابة لم ولن تتأخر عن أي عضو مستحق".

وكشفت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، إجراءات الحصول على الإعانات، وهي:

التواصل المباشر مع النقابة العامة بدون واسطة أو محسوبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

البريد الإلكتروني: [email protected] .

. واتساب: 01004319008 – 01153581115.

وكشفت النقابة عن الأوراق المطلوبة للحوادث وإصابات العمل، وهي:

محضر شرطة.

تقرير طبي.

شهادة وفاة (إن وُجدت).

برنت تأميني.

صورة الرخصة.

صورة البطاقة.

كارنية العضوية.

إعلام وراثة (في الوفاة).

وحددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات، القيم المالية التي يتم صرفها، وهي: