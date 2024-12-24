رسالة رومانسية من زوجة حارس الزمالك في ذكرى زواجهما

هنأت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الأبيض زوجها بمناسبة عيد زواجهم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت صور تجمعها بزوجها معلقة عليها قائلة: “ذكرى سنوية سعيدة زوجي العزيز..بحبك”.

ومن ناحية أخرى اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الأبيض على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وقام المدير الفني بمنح محمد عواد بعض التعليمات الفنية في حضور عبد الله طارق مترجم الزمالك، وشدد على ثقته في قدراته الفنية.