قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاعتداء على سفارتنا جريمة.. هتافات ضد الجماعة الارهابية أمام السفارة الهولندية بالقاهرة.. فيديو

وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية
وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية
منار نور

نظم عدد من المصريين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية بالزمالك للتنديد بالاعتداء على السفارة المصرية فى هولندا .

ورفع عدد من المصريين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها لا للإخوان ولا للسماح بإرهاب السفارات والاعتداء على سفارتنا جرمية ولماذا تدعم هولندا الاخوان وردد البعض الاخر هتافات ضد جماعة الاخوان الارهابية .

https://www.youtube.com/shorts/M6Kr8FeF9Lw

تلقى وزير الخارحية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اتصالاً هاتفياً من  "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا وذلك في إطار التشاور الدورى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية ؛ فقد شدد الوزير عبد العاطي على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية فى هولندا، مشيراً إلى مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولى بحمايتها من أيه تجاوزات، منوهاً بالاستياء البالغ من حادث الاعتداء علي مبني السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات من جانبنا فى هذا الشأن.

من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاى، مشيراً إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية، واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقاً مع المسئوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما شدد على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة خاصة فى المجال الاقتصادى والتجارى والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.  

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل الي هدنة تضمن وقف إطلاق النار وادخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسري الفلسطينيين، وموافقة حماس علي غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف واهمية موافقة الجانب الاسرائيلي علي هذا المقترح.

كما استعرض زيارته لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني والذي يعمل علي مدار الساعة من الجانب المصري، واهمية الضغط علي الجانب الاسرائيلي لفتح المعابر التي تربط اسرائيل بقطاع غزة.

 وطلب عبد العاطي من نظيره الهولندى استثمار هولندا لدورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، واستعرض فى هذا السياق التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

 من جانبه، اثني الوزير الهولندي علي الدور المصري الإيجابي في العمل علي التوصل الي صفقة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الحالية.

سفارة هولندا هولندا الاخوان وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

ترامب وبوتين

ترامب: لانريد إضاعة الوقت بحرب أوكرانيا وهناك دفء في العلاقة مع بوتين

أرشيفي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة أوشيما الشرقية اليابانية

روسيا

بيان هام من الجيش الروسي بشأن الأحداث في أوكرانيا

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد