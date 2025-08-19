وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور

توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم، إلى محافظة البحيرة يرافقه المساعد الأول وعدد من مساعديه المختصين، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والتي رحبت به معربة عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل علي دعم وتطوير منظومة القضاء وتوفير بيئة تليق بالقضاة والعاملين بالمحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ويأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل لمقار المحاكم ومأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق.

توجه يرافقه المحافظ والحضور إلي مبنى مجمع محاكم دمنهور الابتدائية للوقوف على أعمال التطوير التي تجرى في المبنى بالكامل ومتابعة سير العمل بهدف إعادة المبني للخدمة بكفاءة، وخلال الجولة أكد المستشار عدنان فنجري أن مبني محكمة دمنهور يحظى باهتمام خاص لأهميته كمرفق قضائي حيوي يخدم أبناء محافظة البحيرة مشيراً أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مارس عام 2026، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

توجه الوزير والحضور إلي المبنى الجديد الملحق بمحكمة كفر الدوار لافتتاحه، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المبنى الذى يضم 4 طوابق بالإضافة إلي الطابق الأرضي، وقد روعي فيه استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل القضاة والمتقاضين، وتقفد المكتب الأمامي وقاعات الجلسات والمداولة ومكاتب الموظفين واستراحة المحامين، كما تفقد أعمال رفع كفاءة وترميم فرع التوثيق بالمحكمة، ووجه بسرعة الانتهاء تمهيداً لافتتاحه.

وفي كلمته في افتتاح المبني أكد وزير العدل علي استمرار التنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين بما يعزز بناء دولة عصرية قائمة علي سيادة القانون ، مضيفاً أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير منظومة العدالة والمحاكم بما يواكب خطة الدولة فى التحول الرقمى وصولاً إلى مرحلة التقاضى عن بعد فى كافة أنواع الدعاوى تيسيراً على المواطنين.

من جانبها أشادت محافظ البحيرة بالجهد الكبير المبذول من وزارة العدل في مختلف أنحاء الجمهورية لتحديث وتطوير دور العدالة علي نحو يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات عدلية متطورة وميسرة للمواطنين.

اختتم الوزير جولته بتفقد فرع توثيق التطبيقيين الكائن بجوار المحكمة، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.