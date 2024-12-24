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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سوق اليوم الواحد، بمدينة بني سويف ، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة من خلال الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بالسوق بمنطقة محى الدين _والذي يضم معظم السلع الأساسية والإستراتجية من: السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.

 

وتبادل السكرتير العام المساعد  الحوار مع عدد من المواطنين  المترددين على السوق،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مشيراً  إلى  إقامة السوق بكافة مراكز  المحافظة على مدار الأسبوع،حيث يعقد"يوم السبت"بالفشن والواسطى، ويوم"الاثنين" بمركز ناصر، ويوم" الثلاثاء"بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم" الأربعاء"باهناسيا ، ويوم "الخميس" بمركز ببا

 

وفي نفس السياق أشرف السكرتير العام المساعد على حملة للجنة حماية المستهلك ،على الأسواق والمحلات ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، حيث تم الاطمئنان _على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

 

رافق السكرتير العام المساعد  خلال الجولة  كل من:  الأستاذ على يوسف رئيس المدينة، الأستاذة عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف، الأستاذ  أحمد دهشان  رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة وباقى أعضاء لجنة حماية المستهلك.

 


 

بني سويف محافظة بني سويف سوق اليوم الواحد

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